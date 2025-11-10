Rifiuti, domani salta la raccolta della plastica

Niente raccolta della plastica nella giornata di domani, martedì 11 novembre. La società Tutela Ambiente di Aragona che si occupa dello smaltimento rifiuti, ha inviato una comunicazione con cui informa che nella giornata di domani, il loro impianto non potrà accettare temporaneamente, i conferimenti della plastica a causa della sospensione dei ritiri da parte del Consorzio Corepla.

Domani dunque, sia i privati cittadini che i commercianti non dovranno esporre i mastelli della plastica.

“A seguito di un incontro con i rappresentanti del consorzio – spiega una nota di Tutela Ambiente inviata a tutti i Comuni serviti- ci è stata segnalata la problematica legata ai ricliclatori e pertanto il rallentamento nelle procedure di ritiro del materiale già accumulato presso il nostro impianto a causa della mancanza di domanda da parte degli acquirenti della materia prima. Questa situazione rende inevitabile la sospensione temporanea del servizio. Al momento possiamo garantire solo i servizi essenziali qualora vi sia richiesta”.