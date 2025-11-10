Agrigento

“Tripla prevenzione oncologica stabile”, ottima partecipazione al programma

La campagna di screening che sino al 20 dicembre aprirà le porte di diverse strutture ASP ogni sabato mattina per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

La popolazione agrigentina continua a rispondere all’invito alla prevenzione promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con il programma “Tripla prevenzione oncologica stabile”, la campagna di screening che sino al 20 dicembre, aprirà le porte di diverse strutture ASP ogni sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto.

Sono ben 131 le mammografie eseguite durante la giornata di sabato 8 novembre (30 presso la Casa della Comunità di Agrigento, 20 all’ospedale di Agrigento, 23 a Licata, 31 a Sciacca e 27 al PTA di Canicattì) ed inoltre sono stati effettuati 61 Pap Test o DNA Test per l’HPV e distribuiti diversi kit per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto. L’iniziativa proseguirà, come detto, nei prossimi sabato mattina e l’ASP di Agrigento auspica una partecipazione ancora superiore per intensificare le azioni di prevenzione.

