Messina (Confesercenti): “Da Bankitalia dati incoraggianti”
Lo afferma Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia
“Il report della Banca d’Italia conferma che nel primo semestre del 2025 l’economia siciliana ha mantenuto un percorso di crescita, seppure più moderato rispetto ai mesi precedenti. L’aumento dell’1,1% del prodotto, rilevato dall’Indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER), dimostra ancora una volta che la nostra regione può crescere più della media nazionale e del Mezzogiorno, quando esistono condizioni favorevoli e opportunità da cogliere.” Lo afferma Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia.
“Questi segnali positivi – continua Messina – si riflettono anche sull’andamento di alcuni comparti economici, ma il commercio, soprattutto quello di vicinato, continua a vivere una fase complessa. La pressione dei costi fissi, il calo dei consumi interni e la concorrenza dell’online rischiano di frenare ulteriormente la ripresa del settore. Per questo chiediamo alle istituzioni regionali e nazionali politiche più incisive a sostegno delle piccole imprese commerciali, con misure concrete per favorire l’accesso al credito, l’innovazione digitale e il rilancio delle aree urbane.”
“L’andamento positivo dell’economia siciliana – conclude il presidente di Confesercenti Sicilia – non deve farci abbassare la guardia. È necessario accompagnare questa fase con interventi strutturali, investimenti pubblici e privati e un piano strategico per il commercio che metta al centro le esigenze delle imprese e dei territori. Solo così potremo trasformare la crescita in un percorso solido e duraturo per l’intera Sicilia”.