Verso le elezioni, Area progressista: “Ultima chiamata per Agrigento”

“Il voto di primavera si annuncia come l’ultima chiamata per Agrigento. Se la città risponderà salverà se stessa e si farà protagonista del profondo cambiamento che serve ad una Sicilia come mai sofferente”. Lo dice Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area Progressista.

“Le cose che leggiamo dalle pagine dell’inchiesta su politica, affari e sanità risponde ai tanti perché degli agrigentini”, aggiunge Dispenza. “Perché non lavori se non ti sottometti ad un padrino – aggiunge Dispenza – perché non puoi curarti, perché manca l’acqua, perché si muore per lo stato delle strade, perché i figli sono costretti a partire come fecero i nonni, perché la tua città è periferia”.

“Quella dalla quale Agrigento si deve liberare – aggiunge la nota dell’Area Progressista- se non è schiavitù ci somiglia molto. È arrivato il tempo – conclude Dispenza – di partecipare tutti ad un processo di liberazione da vecchi padrini, da nuovi padroncini, da “fattorini fidati”, da chi tace per furbizia, e pure da chi fa finta che niente sia accaduto”.