Politica

Verso le elezioni, Area progressista: “Ultima chiamata per Agrigento”

Lo dice Nuccio Dispenza, portavoce dell'Area Progressista

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

“Il voto di primavera si annuncia come l’ultima chiamata per Agrigento. Se la città risponderà salverà se stessa e si farà protagonista del profondo cambiamento che serve ad una Sicilia come mai sofferente”. Lo dice Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area Progressista.

“Le cose che leggiamo dalle pagine dell’inchiesta su politica, affari e sanità risponde ai tanti perché degli agrigentini”, aggiunge Dispenza. “Perché non lavori se non ti sottometti ad un padrino – aggiunge Dispenza – perché non puoi curarti, perché manca l’acqua, perché si muore per lo stato delle strade, perché i figli sono costretti a partire come fecero i nonni, perché la tua città è periferia”.

“Quella dalla quale Agrigento si deve liberare – aggiunge la nota dell’Area Progressista- se non è schiavitù ci somiglia molto. È arrivato il tempo – conclude Dispenza – di partecipare tutti ad un processo di liberazione da vecchi padrini, da nuovi padroncini, da “fattorini fidati”, da chi tace per furbizia, e pure da chi fa finta che niente sia accaduto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Regione, Schifani caccia la nuova Dc: “Fuori dalla giunta”
Politica

Verso le elezioni, Area progressista: “Ultima chiamata per Agrigento”
Agrigento

“Tripla prevenzione oncologica stabile”, ottima partecipazione al programma
Politica

Messina (Confesercenti): “Da Bankitalia dati incoraggianti”
di Franco Castaldo

ADI Design Museum di Milano approda ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025
Palermo

Un medico, un eroe normale”: l’Università e il Policlinico ricordano il Professore Paolo Giaccone