Un medico, un eroe normale”: l’Università e il Policlinico ricordano il Professore Paolo Giaccone

Un momento di profonda riflessione e di viva testimonianza dedicato alla figura del Professore Paolo Giaccone esempio di integrità morale, rigore scientifico e impegno civile

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Un momento di profonda riflessione e di viva testimonianza dedicato alla figura del Professore Paolo Giaccone esempio di integrità morale, rigore scientifico e impegno civile. È questo il cuore dell’incontro “Un medico, un eroe normale”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo assieme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, in programma mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 16:00, alla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (Piazza Marina, 61 – Palermo).

L’iniziativa intende ricordare, a oltre quarant’anni dal suo assassinio, un uomo che ha incarnato il significato più autentico della professione medica: un modello di coerenza e di coraggio, un richiamo costante ai valori della verità, della giustizia e della responsabilità individuale e collettiva.

