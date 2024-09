Rifiuti, il Comune di Agrigento rinnova la convenzione con l’associazione “Plastic Free”

Il Comune di Agrigento ha rinnovato la convenzione con l’associazione “Plastic Free”, confermando e rilanciando l’ impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella promozione di una cultura ambientale sostenibile. Quest’anno la convenzione avrà una durata biennale, sottolineando la volontà dell’amministrazione comunale di consolidare e rafforzare le iniziative volte alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’uso della plastica sul territorio.

“Siamo estremamente lieti di continuare questa collaborazione che contribuisce in modo significativo alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione della comunità. Il nostro obiettivo è costruire una città più sostenibile e consapevole dell’importanza della tutela dell’ambiente. La firma di questa convenzione biennale rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso. Agrigento è pronta a intensificare le attività di sensibilizzazione e le iniziative concrete per ridurre l’impatto della plastica. Crediamo fermamente che attraverso la cooperazione tra amministrazione, associazioni e cittadini, si possano raggiungere risultati importanti“; ha dichiarato il sindaco Miccichè a margine dell’incontro al quale hanno partecipato l’assessore con delega alle Politiche per l’Ambiente e della Qualità dell’Aria, Aurelio Trupia, il Presidente e il Consigliere della seconda commissione consiliare, Fabio La Felice e Sergio Burgio, insieme al referente provinciale dell’associazione Plastic Free, Alessandro Arcuri e la Delegata della città di Agrigento, Erika Bruccoleri.

La Seconda Commissione Consiliare, promotrice dell’iniziativa, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, riconoscendo l’importanza di questa collaborazione per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali e promuovere pratiche virtuose per la riduzione dell’inquinamento.

Il Referente Provinciale di Plastic Free, Alessandro Arcuri, dichiara: “Sono felice ed orgoglioso di aver firmato per il terzo anno consecutivo il protocollo d’intesa tra Plasticfree Odv Onlus e il Comune di Agrigento, che sancisce ancora una volta una collaborazione fattiva. Frutto di questa collaborazione sono non soltanto le circa 15 tonnellate di rifiuti e 10 kg di mozziconi di sigaretta raccolti nei vari cleanup, ma anche i comportamenti virtuosi come la recente ordinanza sindacale che vieta il rilascio dei palloncini e lanterne in cielo. Quest’anno sono ancora più fiducioso perché ha firmato e rappresentato con me Plastic Free la nuova Referente comunale Erika Bruccoleri, che testimonia la crescita avuta in provincia dove siamo presenti in 15 comuni.”

E la Referente Comunale Plastic Free Odv Onlus, Erika Bruccoleri, commenta: “La rinnovata intesa siglata oggi tra Plastic Free e il Comune di Agrigento rappresenta la posa di un ulteriore mattoncino nel lavoro di cura e protezione del territorio della nostra città. Un percorso che spesso non si prospetta facile, ma la vicinanza, il supporto e l’apprezzamento delle istituzioni verso il nostro lavoro di volontariato ci sprona e ci conferma che le nostre iniziative di Clean Up, sensibilizzazione e cura del territorio sono importanti e che non si possono arrestare. A nome di Plasticfree Odv Onlus , ringraziamo il Sindaco, Francesco Miccichè, il Vicesindaco Aurelio Trupia, la Seconda Commissione Consiliare e il suo Presidente, Fabio la Felice, per la rinnovata fiducia attraverso la firma di questo protocollo d’intesa.”