Rifiuti non differenziati, multati tre locali in via Atenea 

Non avrebbero effettuato correttamente la raccolta differenziata ammucchiando rifiuti di ogni genere senza seguire un ordine. La polizia locale di Agrigento ha eseguito controlli nel centro cittadino per verificare il corretto svolgimento del conferimento dei rifiuti scoprendo alcune irregolarità.

All’interno dei mastelli, o dei sacchetti lasciati davanti le attività, immondizia non differenziata. Per questo motivo sono scattate le sanzioni amministrative – per un importo che varia da 130 a 600 euro – nei confronti di tre esercizi commerciali della centralissima via Atenea. Si tratta di un ristorante, di un bar e di un locale della movida.