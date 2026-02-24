Agrigento

Rifiuti, raccolta regolare in occasione della festa di San Gerlando

Ad Agrigento domani, mercoledì 25 febbraio, la raccolta dei rifiuti sarà regolare in occasione della festività in onore del Santo Patrono, San Gerlando.

Sarà dunque garantito il servizio di raccolta porta a porta di organico, carta e cartone; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente.

Rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile che il mercoledì è prevista in Piazza Don Pino Puglisi, nel quartiere di Monserrato.

