Palermo

Detenuto suicida al Pagliarelli, Stato dovrà risarcire 700 mila euro ai familiari

Secondo i giudici il gesto del giovane era prevedibile, a causa delle sue riconosciute e palesi condizioni di instabilita' mentale: nonostante tutto, pero', il suicidio non fu evitato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Tribunale civile di Palermo ha condannato lo Stato a un risarcimento da 700 mila euro per un suicidio in carcere, quello di Samuele Bua, paziente psichiatrico, che si tolse la vita nel 2018 al Pagliarelli, nel capoluogo siciliano: aveva 29 anni.

Secondo i giudici il gesto del giovane era prevedibile, a causa delle sue riconosciute e palesi condizioni di instabilita’ mentale: nonostante tutto, pero’, il suicidio non fu evitato. I familiari fecero causa e ora e’ arrivata la decisione che ha riconosciuto le loro ragioni. Samuele, dice il garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, era “in attesa di essere giudicato e per ben due volte”, prima di riuscire nel suo intento, “aveva tentato di togliersi la vita. Tutti sapevano dei problemi psichiatrici che aveva, eppure, inspiegabilmente, uso’ dei lacci per porre fine alla sua vita, lacci che non avrebbe dovuto avere.

Con Antigone Sicilia – continua l’ex deputato regionale del Pd – di cui allora ero presidente, siamo stati vicini ai familiari e siamo stati presenti a tutte le iniziative volte a ottenere giustizia. La politica finge di non sapere i disagi che vivono i detenuti e non affronta il problema, tranne casi sporadici”. Il garante elenca i principali problemi delle carceri, dal sovraffollamento alla “mancanza di adeguate cure, assenza di possibilita’ di lavoro, scarsi contatti con i familiari per i fuorisede”. E le Rems, le residenze destinate ai casi di salute mentale, sono solo due, “a fronte di migliaia di detenuti con situazioni simili a quella di Bua”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, scintille in aula: “Tu sei un corn…”
Agrigento

Movida violenta, aggredisce poliziotto in via Atenea: scarcerato favarese
Palermo

Detenuto suicida al Pagliarelli, Stato dovrà risarcire 700 mila euro ai familiari
Sciacca

Terme di Sciacca, proroga al 13 aprile per partecipazione al nuovo bando
Giudiziaria

Corruzione: chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, insegnanti e ricercatori
Agrigento

Viabilità, pubblicata gara d’appalto per manutenzione sulle strade provinciali della zona centro-nord
banner italpress istituzionale banner italpress tv