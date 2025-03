Rissa tra due ragazze, 35enne presa a morsi dalla rivale 

Una rissa tra due ragazze è avvenuta in una delle strade della periferia di Agrigento. A darsele, per motivi riconducibili a questioni private, una quarantenne e una trentacinquenne. Ad avere la peggio è stata la più giovane che, in uno dei momenti concitati, è stata presa a morsi in un braccio.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno evitato conseguenze peggiori. Una volta riportata la calma è arrivata anche un’ambulanza con il personale sanitario che ha medicato la ferita. La ragazza ha poi presentato una querela.