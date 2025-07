“Soldi delle multe siano utilizzati per rifacimento delle strade”, la proposta del consigliere Zicari

I soldi provenienti dalle sanzioni stradali siano utilizzati per il rifacimento del manto stradale in città. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, all’amministrazione. Ammonta a circa 30 mila euro la cifra residua delle entrate in bilancio accumulate con le multe.

“Ringrazio l’assessore Cantone per la risposta esaustiva – dice Zicari – e per la disponibilità mostrata in Consiglio. Bene le spese per la segnaletica ma chiederò anche formalmente all’Amministrazione Attiva (l’ho già chiesto in Consiglio) di utilizzare le rimanenti somme per il manto stradale poiché ricevo tante segnalazioni di buche e insidie, non da ultima quella all’altezza di porta aurea che dovrebbe essere ripristinata proprio in queste ore”.