Agrigento

Rissa tra immigrati nel parcheggio di un supermercato a Villaggio Mosè, due feriti 

Protagonisti della vicenda almeno quattro immigrati, tutti ospiti di una struttura della città, che si sono affrontati con calci, pungi e addirittura una spranga

Pubblicato 23 secondi fa
Da Redazione

Si sono dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Villaggio Mosè per chiarire “vecchie ruggini” ma la discussione è degenerata in una vera e propria rissa. Protagonisti della vicenda almeno quattro immigrati, tutti ospiti di una struttura della città, che si sono affrontati con calci, pungi e addirittura una spranga.

Il bilancio è di due feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la scazzottata. Sul posto sono intervenuti poliziotti e carabinieri oltre al personale sanitario. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ancora poco chiari i motivi che hanno scatenato la zuffa. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Rissa tra immigrati nel parcheggio di un supermercato a Villaggio Mosè, due feriti 
Apertura

Frode e corruzione nella diplomazia dell’Unione Europea, fermato anche l’agrigentino Zegretti
di Gioacchino Schicchi

Ad Agrigento anche il comando dei Vigili urbani è “fantasma”: via alle procedure di accatastamento
Ultime Notizie

Pronto il francobollo per Agrigento capitale della Cultura
Cultura

Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia
Cultura

Sciacca ospita l’International Street Food: tre giorni dedicati ai sapori del mondo
banner italpress istituzionale banner italpress tv