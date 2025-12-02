Eventi

“La cultura della moda”, al Teatro Pirandello l’attesa sfilata

La manifestazione vuole proporre una nuova visione della moda come strumento culturale, capace di interpretare le trasformazioni della società

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Debutta domenica prossima alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento la prima edizione de “La cultura della moda”, un progetto ideato e coordinato da Sicilmoda e Piccy Academy nato con l’obiettivo di unire moda, cultura, sociale e valorizzazione del territorio in un unico grande racconto contemporaneo. L’evento si svolgerà dalle ore 17.00 e porterà sul palco performance, testimonianze, riflessioni e momenti dedicati alla creatività siciliana.

La manifestazione vuole proporre una nuova visione della moda come strumento culturale, capace di interpretare le trasformazioni della società e di connettersi ai temi più attuali: sostenibilità, parità di genere, tutela dell’ambiente, educazione dei giovani e rapporto con l’innovazione. Un segmento speciale sarà dedicato alla narrazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura 2025, con un omaggio al percorso e alle iniziative che hanno caratterizzato quest’anno simbolico per la città.

Uno spazio significativo verrà riservato alla moda Made in Sicily, con la presentazione delle collezioni di diversi stilisti del territorio. Accanto a loro, protagonisti anche i giovani talenti delle realtà formative locali, coinvolti in momenti moda kids dedicati alle nuove generazioni. A chiudere la serata, la premiazione dedicata a eccellenze e realtà che si sono distinte nei settori della moda, della creatività, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione culturale, con uno speciale riconoscimento legato al Teatro Pirandello.

“La cultura della moda” si propone come un nuovo appuntamento annuale per Agrigento, un ponte tra arte e comunità, tra creatività e responsabilità sociale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Al via all’Ars la seduta d’aula per discutere la mozione di sfiducia a Schifani
Eventi

“La cultura della moda”, al Teatro Pirandello l’attesa sfilata
PRIMO PIANO

Auto in fiamme a Racalmuto, al via le indagini
Caltanissetta

Perde il controllo dell’auto, sfonda il guardrail e finisce sulla spiaggia: paura per un uomo
Palermo

Precipita dal quarto piano di uno stabile, anziana morta sul colpo
Apertura

Corruzione, la Procura di Palermo chiede processo presidente Ars Galvagno 
banner italpress istituzionale banner italpress tv