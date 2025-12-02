“La cultura della moda”, al Teatro Pirandello l’attesa sfilata

Debutta domenica prossima alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento la prima edizione de “La cultura della moda”, un progetto ideato e coordinato da Sicilmoda e Piccy Academy nato con l’obiettivo di unire moda, cultura, sociale e valorizzazione del territorio in un unico grande racconto contemporaneo. L’evento si svolgerà dalle ore 17.00 e porterà sul palco performance, testimonianze, riflessioni e momenti dedicati alla creatività siciliana.

La manifestazione vuole proporre una nuova visione della moda come strumento culturale, capace di interpretare le trasformazioni della società e di connettersi ai temi più attuali: sostenibilità, parità di genere, tutela dell’ambiente, educazione dei giovani e rapporto con l’innovazione. Un segmento speciale sarà dedicato alla narrazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura 2025, con un omaggio al percorso e alle iniziative che hanno caratterizzato quest’anno simbolico per la città.

Uno spazio significativo verrà riservato alla moda Made in Sicily, con la presentazione delle collezioni di diversi stilisti del territorio. Accanto a loro, protagonisti anche i giovani talenti delle realtà formative locali, coinvolti in momenti moda kids dedicati alle nuove generazioni. A chiudere la serata, la premiazione dedicata a eccellenze e realtà che si sono distinte nei settori della moda, della creatività, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione culturale, con uno speciale riconoscimento legato al Teatro Pirandello.

“La cultura della moda” si propone come un nuovo appuntamento annuale per Agrigento, un ponte tra arte e comunità, tra creatività e responsabilità sociale.