Cultura

Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia

La 34esima edizione si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Francesco di Paola

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia. La 34esima edizione si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Francesco di Paola, in via Garibaldi, nel quartiere del Rabato.
L’associazione ha scelto di riportare l’evento nel cuore di uno dei quartieri storici della città, rimasto ai margini delle attività legate al programma di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Una scelta simbolica che intende valorizzare un’area ricca di memoria identitaria e tradizioni culturali.
Il concerto vedrà la partecipazione della pianista Daisy Chianetta e sarà diretto dal maestro Emanuele Di Bella. Il programma prevede brani di Palestrina, Vivaldi, Mozart e Liberto, componendo un itinerario musicale che attraversa epoche e stili diversi mantenendo al centro la dimensione spirituale del Natale.
“Nativitas” rappresenta da anni uno dei momenti più significativi dell’attività artistica dell’associazione Santa Cecilia, impegnata nella promozione della musica sacra in Sicilia attraverso concerti corali e strumentali ospitati in chiese e basiliche di particolare valore storico e architettonico. La rassegna propone annualmente un percorso che va dal repertorio rinascimentale alle composizioni contemporanee, senza tralasciare i canti della tradizione popolare siciliana ed europea.
Nel corso del tempo il concerto si è affermato come appuntamento atteso dalla comunità, contribuendo alla valorizzazione degli spazi monumentali del territorio e accompagnando il periodo natalizio con un’esperienza di ascolto di alto profilo musicale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Pronto il francobollo per Agrigento capitale della Cultura
Cultura

Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia
Cultura

Sciacca ospita l’International Street Food: tre giorni dedicati ai sapori del mondo
Agrigento

Rupe Atenea, Aica sulla perdita di acqua: “Arrivati 160 l/s senza preavviso. Attivati interventi”
Apertura

Respinta la mozione di sfiducia al presidente della Regione Renato Schifani
di Irene Milisenda

Da giorni non risponde alle chiamate dei familiari, anziana trovata morta in casa
banner italpress istituzionale banner italpress tv