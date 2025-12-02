Torna “Nativitas”, il concerto di Natale del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia. La 34esima edizione si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Francesco di Paola, in via Garibaldi, nel quartiere del Rabato.

L’associazione ha scelto di riportare l’evento nel cuore di uno dei quartieri storici della città, rimasto ai margini delle attività legate al programma di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Una scelta simbolica che intende valorizzare un’area ricca di memoria identitaria e tradizioni culturali.

Il concerto vedrà la partecipazione della pianista Daisy Chianetta e sarà diretto dal maestro Emanuele Di Bella. Il programma prevede brani di Palestrina, Vivaldi, Mozart e Liberto, componendo un itinerario musicale che attraversa epoche e stili diversi mantenendo al centro la dimensione spirituale del Natale.

“Nativitas” rappresenta da anni uno dei momenti più significativi dell’attività artistica dell’associazione Santa Cecilia, impegnata nella promozione della musica sacra in Sicilia attraverso concerti corali e strumentali ospitati in chiese e basiliche di particolare valore storico e architettonico. La rassegna propone annualmente un percorso che va dal repertorio rinascimentale alle composizioni contemporanee, senza tralasciare i canti della tradizione popolare siciliana ed europea.

Nel corso del tempo il concerto si è affermato come appuntamento atteso dalla comunità, contribuendo alla valorizzazione degli spazi monumentali del territorio e accompagnando il periodo natalizio con un’esperienza di ascolto di alto profilo musicale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.