Pronto il francobollo per Agrigento capitale della Cultura

Il francobollo verrà presentato il 5 dicembre alle 11 all'ex collegio dei filippini

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Dopo la moneta per celebrare Agrigento capitale italiana della cultura arriva il il francobollo che appartiene alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sarà presentato il 5 dicembre alle 11 all’ex Collegio dei Padri Filippini (via Atenea 270) ad Agrigento alla presenza del sindaco, Francesco Miccichè, del presidente di Fondazione Agrigento2025, Maria Teresa Cucinotta, del direttore generale Giuseppe Parello, di Biagio Di Maria, responsabile Macroarea Sicilia per la Filatelia.

“Con l’emissione del francobollo, Agrigento riceve un segno tangibile del proprio percorso, al termine di un anno di lavoro, di cultura e di comunità, dice l’organizzazione di Agrigento capitale.Un piccolo rettangolo di carta – aggiunge – che diventa testimonianza nazionale, e che consegna alla città un’eredità destinata a durare oltre il calendario degli eventi. Perché un francobollo non celebra soltanto ciò che è stato, ma continua a viaggiare: e con esso viaggia l’immagine di Agrigento, la sua storia, la sua identità culturale. Un gesto elegante e discreto che consegna al futuro, Agrigento Capitale”. In occasione della presentazione sarà allestito un desk di Poste Italiane per il rilascio dell’annullo ufficiale che richiama il tema del francobollo emesso, che potrà essere acquistato (1,30 euro) all’ufficio postale e nella sede della presentazione.

