Risse e sosta selvaggia, weekend “movimentato” ad Agrigento 

Un principio di rissa sedato tempestivamente, un’altra zuffa con i protagonisti che si sono subito dileguati e poi ancora sosta selvaggia nei luoghi della movida. È stato un sabato alquanto “movimentato” quello appena trascorso ad Agrigento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il massiccio dispiego di forze dell’ordine, così come disposto dal questore Tommaso Palumbo, ha scongiurato per fortuna situazioni ben più spiacevoli.

Due gruppi di ragazzini si sono affrontati lungo il viale della Vittoria per motivi sconosciuti. All’arrivo delle forze dell’ordine – però – non c’era più nessuno. A Porta di Ponte, invece, il tempestivo intervento degli uomini in divisa ha evitato che tra alcuni ragazzi scoppiasse la rissa. Sono state, invece, circa sessanta le contravvenzioni elevate dagli agenti della polizia locale ad altrettanti automobilisti indisciplinati. I veicoli, infatti, sono stati lasciati in doppia fila o in palese divieto di sosta.