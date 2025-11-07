Agrigento

Ritira la pensione e viene “scippato” in pieno centro, caccia al bandito

Lo ha sorpreso alle spalle, spinto per poi rubargli il portafoglio con all’interno 750 euro in contanti. Aveva appena ritirato la pensione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È caccia al malvivente che nella giornata di ieri ha letteralmente “scippato” un pensionato 77enne che aveva appena ritirato la pensione. Il furto è avvenuto in pieno giorno in via Acrone, nel centro di Agrigento. Il bandito ha scelto con cura il bersaglio, probabilmente dopo averlo seguito.

Lo ha sorpreso alle spalle, spinto per poi rubargli il portafoglio con all’interno 750 euro in contanti. Aveva appena ritirato la pensione. Per fortuna il 77enne non ha riportato traumi ma soltanto tanto spavento. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del gesto. Un aiuto potrebbe certamente arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Furti di auto ed estorsioni, 7 arresti
AperturaIn aggiornamento

Blitz antidroga a Canicattì, 6 arresti 
Agrigento

Ritira la pensione e viene “scippato” in pieno centro, caccia al bandito
Agrigento

Leo Club Agrigento, donati piumoni e coperte alla Caritas per i più bisognosi
Apertura

In fiamme tre betoniere di una ditta di calcestruzzi, indagini 
Agrigento

Ladri “visitano” casa di impiegata, portati via 20mila euro tra soldi e gioielli 