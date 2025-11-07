Ritira la pensione e viene “scippato” in pieno centro, caccia al bandito

È caccia al malvivente che nella giornata di ieri ha letteralmente “scippato” un pensionato 77enne che aveva appena ritirato la pensione. Il furto è avvenuto in pieno giorno in via Acrone, nel centro di Agrigento. Il bandito ha scelto con cura il bersaglio, probabilmente dopo averlo seguito.

Lo ha sorpreso alle spalle, spinto per poi rubargli il portafoglio con all’interno 750 euro in contanti. Aveva appena ritirato la pensione. Per fortuna il 77enne non ha riportato traumi ma soltanto tanto spavento. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’autore del gesto. Un aiuto potrebbe certamente arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona.