Blitz antidroga a Canicattì, 6 arresti 

Le manette sono scattate anche nei confronti di una sesta persona - minorenne - la cui posizione è trattata separatamente dagli altri

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Blitz antidroga a Canicattì. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento e gli agenti del commissariato, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta e del dirigente Gerlando Scimè, hanno arrestato cinque persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate anche nei confronti di un sesto indagato – minorenne – la cui posizione è trattata separatamente.

Tutti gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato in seguito ad alcune perquisizioni effettuate dai poliziotti nella giornata di ieri. Ispezioni che hanno dato esito positivo con il ritrovamento dello stupefacente.

Una delle indagate è stata anche denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica poichè nella sua abitazione è stato scoperto un allaccio abusivo. Un altro soggetto, invece, è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica sempre per droga. 

