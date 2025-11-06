Agrigento

“Mandiamoli via”, domani sit-in del Pd a Palermo; sabato ad Agrigento

Il Pd ha lanciato una manifestazione di protesta in seguito a quanto emerso dalle indagini sugli appalti truccati nelle aziende sanitarie siciliane.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Mandiamoli via. Mandiamo via chi ha gia’ distrutto la Sicilia una volta e vuole riprovarci. Chi usa gli assessorati come centrali per favori e scambi. Chi fa della sanita’ un affare sulla pelle di chi sta male. Chi trucca i concorso umiliando i meritevoli e premiando i raccomandati. Ci vediamo domani – venerdi 7 novembre, a partire dalle 17 – davanti l’assessorato regionale alla Famiglia in via Trinacria, a Palermo. Perche’ gli assessorati e i dirigenti rispondono ai siciliani e alle siciliane non ai potenti di turno”. Con questo post sulla pagina Facebook il Pd Sicilia lancia una manifestazione di protesta in seguito a quanto emerso dalle indagini sugli appalti truccati nelle aziende sanitarie siciliane. La stessa manifestazione si svolgerà anche ad Agrigento l’8 novembre alle ore 16 presso l’Ospedale di Agrigento.

