Leo Club Agrigento, donati piumoni e coperte alla Caritas per i più bisognosi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ieri pomeriggio, il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo ha donato alla Caritas Diocesana di Agrigento, numerose coperte, piumoni, lenzuola e set bagno raccolti nelle scorse settimane. “Con l’inverno alle porte – commenta il Presidente del Leo Club cittadino – cerchiamo di sostenere le famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito, il dott. Francesco Picarella Presidente di Federalberghi Agrigento ma in particolare Calogero Mancuso del negozio “Emanuela Corredi” (via Ingrao 158, Grotte) per essere stato il nostro principale punto di raccolta.

“Ora la Caritas guidata da Valerio Landri – continua Marta Castelli, Vice Presidente del Distretto Leo – trasformerà queste donazioni in sostegno concreto”. “Una raccolta – conclude il Cerimoniere del Leo Club, Pierluigi Giambrone – di riguardo anche per l’ambiente perché si dà una nuova vita a prodotti in ottime condizioni evitando, così, spreco e abbandono”. Presenti alla donazione anche la Presidente del Lions Club Agrigento Host, la dott.ssa Egla Tornambè e la Presidente della X Circoscrizione, Mariella Antinoro.

