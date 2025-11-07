In fiamme tre betoniere di una ditta di calcestruzzi, indagini 

Notte di fuoco a Sant’Angelo Muxaro. Un incendio ha danneggiato tre betoniere che si trovavano all’interno di una ditta di calcestruzzo alla periferia del paese. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma nessuna ipotesi al momento è esclusa. Sebbene da una prima ispezione non siano state trovate tracce di liquido infiammabile è comunque valida la pista dolosa.

Sono stati alcuni passanti ad accorgersi del fuoco e del fumo e allertare i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione e dei militari della Compagnia di Canicattì.