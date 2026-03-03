Referendum giustizia, Donzelli ad Agrigento per le “Ragioni del Sì”

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 18.00, presso l’Hotel Kaos di Agrigento, l’incontro pubblico dal titolo “Le Ragioni del Sì”, promosso dal direttivo provinciale di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa mira a illustrare ai cittadini contenuti e motivazioni a sostegno del voto favorevole e vedrà la partecipazione di esponenti politici, amministratori e professionisti del settore giuridico. Ad aprire e moderare i lavori sarà l’avvocato Adriano Barba, presidente provinciale del partito.

Interverranno per i saluti istituzionali l’avvocato Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Agrigento, e l’avvocato Salvatore Broccio, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di FdI. Tra i relatori sono previsti l’avvocato Antonio Gaziano, del foro di Agrigento, l’onorevole Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, e l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale del partito. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento rientra nel calendario di iniziative promosse su scala nazionale per approfondire i temi oggetto del referendum, con l’obiettivo – spiegano gli organizzatori – di sostenere una riforma della giustizia considerata “più giusta, imparziale e libera”. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti istituzionali su uno dei temi centrali dell’attuale dibattito politico nazionale.