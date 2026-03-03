Fontanelle avrà il suo centro polivalente, Principato: “Impegno mantenuto”

Fontanelle, parte strategica della città di Agrigento, entro la fine dell’anno avrà il suo centro polivalente, uno spazio di cultura, aggregazione e servizi, punto di riferimento per la comunità.

«Quando abbiamo preso l’impegno di recuperare questo finanziamento e restituire dignità ai locali di Fontanelle, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto”, dichiara l’assessore Gerlando Principato che insieme al Dirigente Alberto Avenia, ha portato avanti con determinazione tutte le fasi del progetto, adeguamento al nuovo prezzario, determina a contrarre, espletamento della gara per l’affidamento dei lavori e della direzione lavori.

“Adesso siamo all’ultimo passaggio formale: concluse le verifiche di legge, l’aggiudicazione diventerà definitiva e i lavori potranno partire. Per anni questo progetto è rimasto fermo, mentre il quartiere viveva una situazione di degrado e insicurezza. Noi abbiamo scelto di intervenire, di salvare un finanziamento che rischiava di andare perduto e di trasformare un problema in un’opportunità concreta per la comunità. Sono orgoglioso del lavoro fatto”, continua l’assessore Principato. “Seguire quotidianamente gli uffici, affrontare difficoltà burocratiche, superare ostacoli tecnici non è semplice, ma vedere un cantiere partire ripaga ogni fatica. Con questo intervento continuiamo a dimostrare che la riqualificazione dei quartieri non è uno slogan, ma un impegno reale e mantenuto.”