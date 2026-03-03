Fontanelle avrà il suo centro polivalente, Principato: “Impegno mantenuto”
La nota dell'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato
Fontanelle, parte strategica della città di Agrigento, entro la fine dell’anno avrà il suo centro polivalente, uno spazio di cultura, aggregazione e servizi, punto di riferimento per la comunità.
«Quando abbiamo preso l’impegno di recuperare questo finanziamento e restituire dignità ai locali di Fontanelle, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto”, dichiara l’assessore Gerlando Principato che insieme al Dirigente Alberto Avenia, ha portato avanti con determinazione tutte le fasi del progetto, adeguamento al nuovo prezzario, determina a contrarre, espletamento della gara per l’affidamento dei lavori e della direzione lavori.
“Adesso siamo all’ultimo passaggio formale: concluse le verifiche di legge, l’aggiudicazione diventerà definitiva e i lavori potranno partire. Per anni questo progetto è rimasto fermo, mentre il quartiere viveva una situazione di degrado e insicurezza. Noi abbiamo scelto di intervenire, di salvare un finanziamento che rischiava di andare perduto e di trasformare un problema in un’opportunità concreta per la comunità. Sono orgoglioso del lavoro fatto”, continua l’assessore Principato. “Seguire quotidianamente gli uffici, affrontare difficoltà burocratiche, superare ostacoli tecnici non è semplice, ma vedere un cantiere partire ripaga ogni fatica. Con questo intervento continuiamo a dimostrare che la riqualificazione dei quartieri non è uno slogan, ma un impegno reale e mantenuto.”