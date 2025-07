Ruba borsello con 4mila euro ad un commerciante, individuato e denunciato l’autore 

È stato individuato e denunciato l’autore del furto ai danni di un commerciante bengalese, titolare di un mini market in via Atenea, al quale era stato sottratto un borsello con all’interno 4mila euro in contanti che servivano a pagare i fornitori. Gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento, al termine di un’attività investigativa durata meno di un mese, sono riusciti a identificare il ladro.

Si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aperto l’auto del commerciante nel centro storico della città riuscendo a portare via il borsello. Al bengalese non era rimasto altro che denunciare l’accaduto alla polizia che, in meno di un mese, ha rintracciato l’autore. Dei 4mila euro – però – soltanto 800 euro sono stati restituiti al proprietario mentre gli altri 3.200 euro – è la versione dell’indagato – sono stati già spesi.