Rubati soldi dalle macchinette nella sede distaccata dell’ex Provincia, indagini 

Furto nella sede distaccata del Libero Consorzio di Agrigento, in via Acrone. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’edificio, a due passi dalla stazione Centrale, e svuotare le macchinette automatiche di snack e bevande. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro. Nient’altro sarebbe stato portato via. A fare la scoperta sono stati i dipendenti dell’Ente. Al via le indagini per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.