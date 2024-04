San Leone, divieti non rispettati e code chilometriche: viabilità in tilt  

Traffico in tilt, code chilometriche con il senso unico di marcia imposto per le giornate di Pasqua e Pasquetta che è stato totalmente ignorato. La viabilità nel quartiere balneare di San Leone è stata messa in ginocchio nella giornata del 31 marzo. L’amministrazione comunale, anche alla luce dei lavori in corso sulla pista ciclabile, aveva disposto il senso unico di marcia lungo vale delle Dune a partire dallo stabilimento della PS.

Un divieto che non è stato rispettato con conseguenze evidenti sulla viabilità. Migliaia di persone si sono riversate a San Leone per trascorrere la Pasqua, prendendo d’assalto chioschi e locali. Il traffico è andato in tilt con lunghe code non soltanto al viale delle Dune ma anche nelle varie arterie secondarie.