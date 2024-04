San Leone, ragazzino punto da una tracina: traferito in ospedale

FOTO LEONARDO PITRUZZELLA Un ragazzino è stato punto da una tracina, conosciuta anche come pesce ragno, mentre si trovava in una spiaggia di San Leone. Il veleno iniettato dal pesce gli ha provocato il gonfiore di una caviglia tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza di GISE 118 che ha trasferito il minore al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure medice necessarie.