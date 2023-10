San Leone, scontro tra auto in viale Emporium: nessun ferito ma traffico rallentato 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo viale Emporium, all’ingresso del quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Renault e una Suzuki.

L’impatto è stato violento ma per fortuna non si registrano feriti. I conducenti dei due veicoli stanno bene. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Agrigento per i rilievi del caso. Disagi nella circolazione stradale.