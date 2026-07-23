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Scontro frontale tra scooter e moto: morto 17enne, tre ragazzini gravi

Un 17enne è morto sul colpo, la 16enne che viaggiava con lui è in codice rosso. Feriti anche due 19enni

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Un diciassettenne morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, Pietro Fiordaliso, 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.

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