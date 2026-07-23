Agrigento

Cultura e solidarietà, firmato protocollo tra Lions Club ed ex Provincia

L'accordo disciplina, tra le altre finalità,  una collaborazione per la  promozione di iniziative nei settori della salute, inclusione sociale, sostegno alla fragilità, patrimonio culturale, innovazione sociale.  

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stato siglato, questa mattina, nella sala consiliare “Luigi Giglia “ del Palazzo della Provincia, il Protocollo d’intesa tra il Lions Club Agrigento Host ed il Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Il protocollo, firmato dal Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino e dal Presidente del Lions Club Host di Agrigento Salvatore Malluzzo, rappresenta il primo atto ufficiale dell’anno sociale 2026/2027 e segna  l’avvio di una collaborazione istituzionale orientata alla promozione della cultura, del bene comune, della solidarietà e dello sviluppo del territorio.

L’accordo disciplina, tra le altre finalità,  una collaborazione per la  promozione di iniziative nei settori della salute, inclusione sociale, sostegno alla fragilità, patrimonio culturale, innovazione sociale.   Nel corso dell’incontro, il Presidente del Lions Club Host Salvatore Malluzzo ha sottolineato le principali novità contenute nel protocollo d’intesa destinato a generare impatto concreto per la comunità provinciale.

“il protocollo,  ha dichiarato, il Presidente Pendolino costituisce un punto di partenza per fare rete tra le diverse  associazioni dei club service del territorio della provincia e costituisce l’anello di collegamento tra  le istituzioni e la  società civile. Ricordiamo,  un paio di mesi addietro, la donazione, da parte del Lions Club Host,   di un Defibrillatore salvavita consegnato alla Prefettura per garantire servizio e assistenza al personale dell’intero Palazzo della Provincia.”   

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