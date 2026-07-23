Agrigento

Inchiesta “Corte dei miracoli”: Riccardo Gallo torna libero

Per lui un anno di interdizione da ruoli politici e amministrativi "in ragione della peculiare gravità delle condotte corruttive a lui ascritte"

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Niente arresti domiciliari, ma un’ampia e articolata interdizione da ruoli politici. Il Gip del Tribunale di Caltanissetta Santi Bologna, accogliendo il ricorso dei legali di Riccardo Gallo, ormai ex deputato di Forza Italia, Luigi Troja e Lillo Fiorello, ha sostituito la misura cautelare che era stata comminata al parlamentare nel contesto dell’inchiesta “Corte dei miracoli” sostituendola con una sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio.

Per lui quindi porte precluse agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; agli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; agli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale e agli incarichi di qualsiasi tipologia (anche di mera consulenza) in enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La durata della misura è di dodici mesi “in ragione della peculiare gravità delle condotte corruttive a lui ascritte”.

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