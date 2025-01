Sanità al collasso, sopralluogo della deputata Iacono (Pd) all’ospedale di Agrigento

Il Partito Democratico ha iniziato il viaggio nella sanità siciliana. La deputata nazionale Giovanna Iacono ha effettuato un sopralluogo presso il Pronto soccorso di Agrigento e presso l’ospedale Sant’elia di Caltanissetta.

“È una sanitá al collasso. Da tempo denunciamo la mancanza di adeguati investimenti, sia in ambito nazionale che regionale. Denunciamo la mancanza di personale, di posti letto, ma sopratutto siamo qui per raccogliere le richieste e le denunce dei pazienti e del personale sanitario”, ha detto Iacono.

Assente il deputato regionale Michele Catanzaro per problemi personali.

“Continueremo ad impegnarci per far sentire la voce dei cittadini e dei territori, che hanno diritto ad una sanità efficiente e sicura”, ha detto il capogruppo del Pd all’Ars.