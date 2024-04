Sanità, Gino Cacciatore nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Agrigento 

Il medico Gino Cacciatore, primario dell’Unità operativa complessa di Lungodegenza post acuzie, è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. A disporre la nomina è stato il commissario dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La nomina di Cacciatore non è l’unica novità nel nosocomio agrigentino. Il medico Gerlando Verruso, infatti, è stato nominato coordinatore del Pronto soccorso dell’ospedale in attesa del bando per la selezione del nuovo primario.