Sanità, il Cdm impugna legge su assunzione medici e personale non obiettore di coscienza

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge 23 del 5 giugno scorso approvata dall’Assemblea regionale siciliana, “Norme in materia di sanita’”, che prevede l’obbligo negli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di coscienza. Non si puo’ negare agli obiettori di partecipare ai concorsi e’ la motivazione dello stop. La legge violerebbe l’articolo 117 della Costituzione, che garantisce i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parita’ di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso. Il provvedimento introduceva l’obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo cosi’ la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. Il ddl approvato in Aula con 27 voti a favore e 21 contrari, con voto segreto richiesto da deputati della maggioranza, prevedeva procedure concorsuali dedicate esclusivamente a medici non obiettori e l’obbligo per le aziende sanitarie di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione qualora dovessero cambiare idea, garantendo cosi’ la continuita’ del servizio e il pieno rispetto del diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. “L’obiezione di coscienza rappresenta l’espressione piu’ autentica della liberta’ personale, religiosa, morale e intellettuale. Per tale motivo apprendiamo favorevolmente l’impugnativa”, affermano il senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Insularita’, Raoul Russo, e Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in commissione giustizia. “La legge 194 del ’78 – aggiungono Russo e Varchi – garantisce appieno tutti i diritti in campo e in Sicilia non vi e’ alcun problema legato alla sua concreta applicazione. La legge impugnata da Roma, pertanto, aveva un carattere strumentale. Va garantita a tutti la possibilita’ di partecipare a un concorso pubblico”.