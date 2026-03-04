Agrigento

Sanità, via libera alla nomina di Iacolino a direttore generale del Policlinico di Messina

Ok alla nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

La giunta regionale, nella seduta di oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars, ha completato la procedura di nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina, con decorrenza da domani. Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato della Salute.

La giunta ha deliberato l’avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale. Nelle more, l’incarico verrà ricoperto ad interim dall’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna. Quest’ultimo lascia a sua volta l’interim di dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo, che è stato assegnato al segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Sanità, via libera alla nomina di Iacolino a direttore generale del Policlinico di Messina
Catania

Etna, esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova
Apertura

Amministrative, si vota il 24 e il 25 maggio con turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno
Ultime Notizie

In casa con una pistola clandestina, arrestato 51enne
Palermo

Escluso dal concorso in polizia per guida in stato di ebbrezza, Tar lo riammette
Cattolica Eraclea

Guardia medica di Montallegro e casa comunità a Cattolica Eraclea, scontro tra i sindaci Cirillo e Borsellino
banner italpress istituzionale banner italpress tv