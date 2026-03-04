Sanità, via libera alla nomina di Iacolino a direttore generale del Policlinico di Messina

La giunta regionale, nella seduta di oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars, ha completato la procedura di nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina, con decorrenza da domani. Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato della Salute.

La giunta ha deliberato l’avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale. Nelle more, l’incarico verrà ricoperto ad interim dall’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna. Quest’ultimo lascia a sua volta l’interim di dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo, che è stato assegnato al segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.