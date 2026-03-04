Tentano di consegnare droga ad un detenuto, indagati cinque agrigentini 

La procura di Caltanissetta ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di sei persone indagate in un’inchiesta che avrebbe portato alla luce un giro di droga all’interno dell’istituto penale per minorenni del capoluogo nisseno. Cinque di loro sono agrigentini: si tratta di Andrea Sottile, 27 anni; Giorgio Orsolino, 35 anni; Salvatore Di Falco, 23 anni; Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni; Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni; Cristian Sorrentino, 22 anni. Quest’ultimo è originario della provincia di Trapani.

Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Dario Bonanno. Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere: il primo risale al marzo 2022 quando, secondo l’ipotesi accusatoria, le due Ricchiuti avrebbero consegnato droga a Sorrentino che, a sua volta, l’avrebbe data a Sottile. Il secondo, invece, è datato aprile 2022: Orsolino, insieme a Di Falco e le Ricchiuti, avrebbero lanciato hashish oltre le mura dell’istituto. La droga, secondo i pm, era destinata sempre a Sottile. Con la conclusione delle indagini gli avvocati della difesa avranno venti giorni di tempo per chiedere un interrogatorio o produrre memorie al fine di evitare la richiesta di rinvio a giudizio.