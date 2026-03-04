Ultime Notizie

In casa con una pistola clandestina, arrestato 51enne

Il 51enne deve rispondere di “detenzione di arma clandestina”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Brolo i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato un 51enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di “detenzione di arma clandestina”. Da qualche tempo i Carabinieri tenevano sotto controllo l’uomo poiché sospettato di essere in possesso di armi di dubbia provenienza. 

Nel corso della perquisizione domiciliare odierna, in un garage nella disponibilità dell’indagato, i Carabinieri hanno trovato una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con 11 cartucce. L’arma è stata scovata all’interno di una piccola scatola accatastata tra varie cianfrusaglie. L’arma è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi volte a chiarire l’eventuale utilizzo in precedenti azioni delittuose.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

