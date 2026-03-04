Corretta alimentazione, azioni ASP nelle scuole in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità

È stato l’Istituto Comprensivo Montalcini di Agrigento, con gli studenti del plesso Nuova Manhattan, ad aprire ufficialmente le iniziative promosse dall’Azienda Sanitaria

Provinciale di Agrigento in occasione del World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità che si celebra il 4 marzo. L’incontro ha segnato l’avvio del progetto “In forma con gusto: salute nel piatto e nel movimento”, ideato dalla dottoressa Rosa Celauro dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute, un percorso di educazione alimentare e al movimento arricchito da laboratori del gusto, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con il coinvolgimento attivo di docenti e famiglie.

La ricorrenza internazionale richiama l’attenzione su una delle più importanti sfide di salute pubblica del nostro tempo. Il tema scelto per il 2026, “8 miliardi di ragioni per agire contro l’obesità”, sottolinea la responsabilità collettiva di fronte a un fenomeno in costante crescita: le proiezioni indicano che entro il 2035 circa 4 miliardi di persone, pari alla metà della popolazione mondiale, potrebbero vivere con sovrappeso o obesità. In Sicilia, secondo i dati 2023 del sistema di sorveglianza “Okkio alla Salute”, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Regioni e Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 33,9% dei bambini presenta un eccesso ponderale: il 4,2% è in condizione di obesità grave, il 9,2% obeso e il 20,5% sovrappeso. Un quadro che conferma la necessità di interventi precoci e strutturati. La campagna 2026 pone al centro la promozione di ambienti favorevoli al benessere fin dall’infanzia, l’integrazione della gestione dell’obesità nelle cure primarie e l’adozione di politiche alimentari che rendano il cibo sano accessibile e sostenibile per tutti. La prevenzione passa attraverso stili di vita sani e duraturi: un’alimentazione equilibrata ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali, una regolare attività fisica, la riduzione della sedentarietà e la creazione di contesti che facilitino scelte salutari a ogni età.

L’Azienda Sanitaria Provinciale, in linea con gli obiettivi del Ministero della Salute, prosegue il proprio impegno nella promozione dei corretti stili di vita e nella prevenzione dei principali fattori di rischio attraverso le attività dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute, rafforzando il lavoro di rete tra scuola, famiglie e servizi sanitari.