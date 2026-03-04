Libero Consorzio, pronta gara d’appalto per le strade della zona ovest

Prosegue a ritmo serrato l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade interne. Un nuovo bando di gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale ovest è stato infatti pubblicato sulla home page istituzionale (sezione Gare e Appalti). L’accordo quadro annuale è stato interamente finanziato con fondi statali di cui alla Legge 145/2018 art. 1 comma 883, destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. L’importo a base d’asta è di 1.961.200,00 euro più Iva, compresi 58.836,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con procedura di gara in modalità integralmente telematica ed inversione procedimentale. I lavori dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di consegna degli stessi.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 20 aprile 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 21 aprile 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Di seguito l’elenco delle Strade Provinciali della zona Ovest interessate dal progetto di manutenzione straordinaria elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali:

SP 04 – Strada Valle dei Templi (Panoramica), SP 27 – Realmonte – Capo Rossello SP 29-A – Montallegro- Cattolica Eraclea, SP 30 – Cattolica Eraclea – SS 115 – Rovine di Eraclea Minoa, SP 32 – Ribera (SS 115) – Cianciana (SS 118), SP 33 – Ribera – Secca Grande (SS 115), SP 35-A – Portella di Sciacca – Lucca Sicula, SP 35-B – Lucca Sicula – bivio SS. 386, SP 36 – Bivio SS 115 – S. Anna – Bivio Caltabellotta, SP 37 – Sciacca – Caltabellotta – San Carlo, SP 39 – dalla SS 624 (ex SS 188) alla SP 79 (ex SS 115 dir. Ponte Carboj), SP 40 – Menfi (bivio SP 79 ex SS 115) – Porto Palo, SP 41 – Menfi – bivio Misilbesi, SP 42 – Menfi-Partanna, SP 43 – Montevago – alla Menfi Partanna, SP 44-A – Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 (staz. Gulfa) – Santa Margherita di Belice, SP 44-B – Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 45 – n. 9 di Veneria alla SP 44 B Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 47 – S.Anna – Villafranca Sicula, SP 48 – SS 115 alla SP Menfi Partanna, SP 49 – dalla SP 79 (ex SS 115) alla stazione Maragani, SP 50 – dalla SP 79 (ex SS 115 ponte Carboj) alla SP 40 Porto Palo, SP 54 – Sciacca – Monte Kronio, SP 57 – Ribera (bivio SP 61) – Borgo Bonsignore, SP 61 – Montallegro – Ribera, SP 68 – Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello, SP 69 – Sambuca – Adragna, SP 70 – Sambuca – Stazione Gulfa, SP 76 – Sciacca – Salinella ( SS115 bivio S.Anna), SP 79-A – Sciacca – Menfi, SP 79-B – Menfi – conf. prov. Trapani, SP 83 – Dalla SP 44-A S.M.Belice- Salaparuta alla SS 624 (confine prov. di Palermo), SP 86 – Ribera – Magone SS115, SP 87 – Montallegro – Bovo Marina, SP 88 – dalla SP 36 (km 5.000) alla SP 47 S. Anna Villafranca