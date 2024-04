Savatteri: “Sono un soldato a servizio della cultura e della Fondazione Teatro Pirandello”

Un soldato a servizio della cultura e della Fondazione Teatro Pirandello.

Marco Savatteri ha voluto definirsi così nel giorno della presentazione della sua nomina. Ecco l’incarico nello specifico: Marco Savatteri, assumendo l’incarico di responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative del Teatro Pirandello, curerà intanto i seguenti punti: Anniversario del Teatro Pirandello (aperto al pubblico il 24 aprile 1880), istituzionalizzando la Giornata per la celebrazione del nostro Teatro e delle Arti espresse dalla città di Agrigento, nel corso degli anni; La Notte bianca: realizzare presso il Teatro, nella settimana del suo anniversario, una Notte bianca con uno spettacolo immersivo ed itinerante, avente per protagonisti i personaggi storici raffigurati sul soffitto affrescato della sala e sul sipario storico, che narreranno 2600 anni di Cultura.

La Notte bianca permetterà anche una visita esclusiva delle zone del Teatro solitamente nascoste: camerini, retropalco, ipogeo, sale adiacenti, etc., tutte animate da artisti e maestranze. Quest’anno l’evento si svolgerà il 30 aprile p.v.; Visita teatralizzata del Teatro: il format della Notte bianca diventerà una visita guidata per i turisti e visitatori, soprattutto in vista di Agrigento Capitale della cultura 2025; Il Giardino culturale del Teatro Pirandello: l’atrio ed il foyer diverranno un giardino con ornamenti e strutture amovibili, al fine di programmare pomeriggi e serate ricreativi per i visitatori, all’insegna della bellezza, della musica e dell’arte; Officina del Teatro Pirandello: attività di formazione e laboratori per giovani talenti a partire dal Settembre 2024.

Gli altri punti del programma e dell’offerta culturale, molto più vasta ed articolata, verranno illustrati in seguito.