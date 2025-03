Scacchi, il giovane agrigentino Luigi Picone Chiodo vice campione provinciale under 12

Il campione regionale in carica, Luigi Picone Chiodo, 10 anni, alunno della V H Kolbe I.C. ” Anna Frank” di Agrigento, ha ottenuto il titolo di vice campione provinciale under 12 (secondo per un punto buchholz spareggio tecnico) al Campionato provinciale giovanile di scacchi di Palermo che si è disputato a Palermo sabato scorso al Convitto nazionale Giovanni Falcone.

Luigi ha partecipato difendendo i colori della Pedone Isolano, Associazione sportiva dilettantistica di Misilmeri presieduta da Francesco Cardinale. Prossima tappa i Campionati regionali giovanili che si terranno a Scoglitti (RG) dove cercherà di riconfermare il titolo di categoria conquistato lo scorso anno