Agrigento

Schiaffeggia la mamma per farsi consegnare i soldi, denunciato trentenne 

A finire nei guai è un trentenne di Agrigento. La mamma, dopo essere stata aggredita per soldi, ha chiamato le forze dell’ordine

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Estorsione e maltrattamenti in famiglia. Sono queste le ipotesi di reato contestate ad un trentenne di Agrigento finito nei guai dopo aver aggredito e schiaffeggiato la madre – una donna di 55 anni – per farsi consegnare i soldi.

Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione della signora che, esasperata e impaurita, ha chiamato il numero unico di emergenza. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe andato in escandescenza dopo il rifiuto della madre di consegnare del denaro. Attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donna vittime di violenza domestica. 

