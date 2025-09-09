Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, morto 42enne 

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. Un quarantaduenne di Mussomeli – Roberto Coniglio – è deceduto in seguito ad un terribile schianto avvenuto lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all’altezza del chilometro 242 tra Misimleri e Bolognetta.

L’uomo era alla guida della sua Mercedes classe B quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato più volte. Sono stati alcuni automobilisti in transito a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.