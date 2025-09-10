Sicilia

Cooperative siciliane a Roma: “Siamo noi al posto dei sindaci”

Le cooperative lamentano ritardi insostenibili nei trasferimenti economici, che stanno mettendo in ginocchio il sistema dell'accoglienza

Una delegazione delle cooperative siciliane che si occupano dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è arrivata oggi a Roma per affrontare quella che definiscono una vera e propria emergenza legata ai mancati pagamenti da parte delle istituzioni competenti.

“Siamo qui al posto dei sindaci, che avrebbero dovuto essere presenti in prima linea – affermano i rappresentanti delle cooperative – ma davanti al loro silenzio assordante ci siamo sentiti in dovere di intervenire direttamente”.

Le cooperative lamentano ritardi insostenibili nei trasferimenti economici, che stanno mettendo in ginocchio il sistema dell’accoglienza e compromettendo la tutela e i diritti dei minori stranieri. “La situazione è ormai disastrosa – spiegano – e non più sostenibile né per le strutture né per gli operatori. Da mesi denunciamo il problema, ma nessuno ha dato risposte concrete. Per questo abbiamo deciso di venire a Roma”.

Oggi e domani la delegazione ha in programma incontri al Viminale e in Parlamento, per sollecitare interventi urgenti e un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni centrali. “Non possiamo più aspettare. Il nostro è un grido di allarme e di dignità: dietro ogni ritardo ci sono bambini e ragazzi che hanno bisogno di protezione, cure, futuro”.

