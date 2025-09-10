Apertura

"Alimenti non tracciati in un locale a Porto Empedocle", sequestro e multa 

È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale nel centro di Porto Empedocle

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quindici chilogrammi di prodotti alimentari senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati. È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale nel centro di Porto Empedocle.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio mirato a verificare il rispetto delle norme in tema di salute e conservazione del cibo, hanno posto sotto sequestro 15 chili di alimenti. Il proprietario dell’attività commerciale è stato segnalato e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 5mila euro. 

