“Alimenti non tracciati in un locale a Porto Empedocle”, sequestro e multa 

Quindici chilogrammi di prodotti alimentari senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati. È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale nel centro di Porto Empedocle.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio mirato a verificare il rispetto delle norme in tema di salute e conservazione del cibo, hanno posto sotto sequestro 15 chili di alimenti. Il proprietario dell’attività commerciale è stato segnalato e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 5mila euro.