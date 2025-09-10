Sciacca

Scuola, il Sindaco Termini agli studenti: “No alla violenza, rispettate la vostra vita”

Il messaggio di augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico del primo cittadino e dell’assessore all’Istruzione Simone Di Paola

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

“In un mondo ferito da gravi conflitti, riteniamo fondamentale che la scuola si faccia promotrice della difesa del valore universale della pace, oggi messo a dura prova in troppi luoghi, dalla Palestina all’Ucraina. È dovere di tutti noi educare le nuove generazioni alla non violenza, al rispetto della vita”. È uno dei passaggi del messaggio di augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico che il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Istruzione Simone Di Paola rivolgono “a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole di Sciacca, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale ATA, alle famiglie che accompagnano i propri figli in questo importante cammino di crescita”.

Ecco il messaggio nella sua interezza:

“La scuola è il primo vero laboratorio di cittadinanza attiva. È il luogo dove si coltiva il sapere, ma anche il senso critico, la curiosità, l’ascolto, il rispetto per l’altro. È nel percorso scolastico che si pongono le basi non solo del futuro professionale, ma soprattutto della crescita umana dei nostri figli e delle nostre comunità. Siamo certi che anche quest’anno, con la guida attenta e appassionata del corpo docente, i nostri studenti sapranno affrontare con entusiasmo e responsabilità le sfide dell’apprendimento.Ai docenti va il nostro ringraziamento più sentito per il ruolo educativo che svolgono con dedizione e competenza.Auspichiamo che le scuole della nostra città sappiano promuovere un’attenzione particolare ai grandi temi dell’attualità culturale e sociale, sia a livello locale che nazionale e internazionale.In un mondo ferito da gravi conflitti, riteniamo fondamentale che la scuola si faccia promotrice della difesa del valore universale della pace, oggi messo a dura prova in troppi luoghi, dalla Palestina all’Ucraina. È dovere di tutti noi educare le nuove generazioni alla non violenza, al rispetto della vita e alla condanna ferma di ogni forma di sopruso e genocidio.Allo stesso modo, rinnoviamo l’appello ad affrontare con serietà e continuità temi come la lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che minacciano il benessere psicologico e relazionale dei nostri ragazzi, e che richiedono l’impegno congiunto di scuola, famiglie e istituzioni.Invitiamo le scuole a coltivare e trasmettere il culto della memoria, affinché le tragedie del passato non si ripetano, e ad aderire con slancio alle celebrazioni per il Quattrocentesimo Anniversario della Liberazione dalla Peste per mano della nostra amata patrona, Maria Santissima del Soccorso. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici spirituali e civiche della nostra comunità.A tutti voi, care ragazze e cari ragazzi, auguriamo un anno ricco di scoperte, emozioni, relazioni autentiche e sogni da inseguire. Che possiate essere protagonisti di un percorso scolastico che non sia solo istruzione, ma vera formazione alla vita. Buon anno scolastico”

