Scuola, il Sindaco Termini agli studenti: “No alla violenza, rispettate la vostra vita”

“In un mondo ferito da gravi conflitti, riteniamo fondamentale che la scuola si faccia promotrice della difesa del valore universale della pace, oggi messo a dura prova in troppi luoghi, dalla Palestina all’Ucraina. È dovere di tutti noi educare le nuove generazioni alla non violenza, al rispetto della vita”. È uno dei passaggi del messaggio di augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico che il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Istruzione Simone Di Paola rivolgono “a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole di Sciacca, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale ATA, alle famiglie che accompagnano i propri figli in questo importante cammino di crescita”.

Ecco il messaggio nella sua interezza:

“La scuola è il primo vero laboratorio di cittadinanza attiva. È il luogo dove si coltiva il sapere, ma anche il senso critico, la curiosità, l’ascolto, il rispetto per l’altro. È nel percorso scolastico che si pongono le basi non solo del futuro professionale, ma soprattutto della crescita umana dei nostri figli e delle nostre comunità. Siamo certi che anche quest’anno, con la guida attenta e appassionata del corpo docente, i nostri studenti sapranno affrontare con entusiasmo e responsabilità le sfide dell’apprendimento.Ai docenti va il nostro ringraziamento più sentito per il ruolo educativo che svolgono con dedizione e competenza.Auspichiamo che le scuole della nostra città sappiano promuovere un’attenzione particolare ai grandi temi dell’attualità culturale e sociale, sia a livello locale che nazionale e internazionale.In un mondo ferito da gravi conflitti, riteniamo fondamentale che la scuola si faccia promotrice della difesa del valore universale della pace, oggi messo a dura prova in troppi luoghi, dalla Palestina all’Ucraina. È dovere di tutti noi educare le nuove generazioni alla non violenza, al rispetto della vita e alla condanna ferma di ogni forma di sopruso e genocidio.Allo stesso modo, rinnoviamo l’appello ad affrontare con serietà e continuità temi come la lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che minacciano il benessere psicologico e relazionale dei nostri ragazzi, e che richiedono l’impegno congiunto di scuola, famiglie e istituzioni.Invitiamo le scuole a coltivare e trasmettere il culto della memoria, affinché le tragedie del passato non si ripetano, e ad aderire con slancio alle celebrazioni per il Quattrocentesimo Anniversario della Liberazione dalla Peste per mano della nostra amata patrona, Maria Santissima del Soccorso. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici spirituali e civiche della nostra comunità.A tutti voi, care ragazze e cari ragazzi, auguriamo un anno ricco di scoperte, emozioni, relazioni autentiche e sogni da inseguire. Che possiate essere protagonisti di un percorso scolastico che non sia solo istruzione, ma vera formazione alla vita. Buon anno scolastico”