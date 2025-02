Sciopero toghe, assemblea anche ad Agrigento

Iniziative ed eventi in tutti i distretti giudiziari, aperti alla societa’ civile: sono quelle in calendario domani, 27 febbraio, in occasione dello sciopero indetto dall’Associazione nazionale magistrati “a difesa della Costituzione”, contro la riforma sulla separazione delle carriere, che, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.

L’Anm di Agrigento ha organizzato un’assemblea aperta alle ore 11.30 presso l’aula Livatino del Tribunale con gli interventi di Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Maria Miceli, presidente della sezione Gip-Gup del Tribunale di Agrigento.