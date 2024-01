Scontro auto-bici nei pressi del tribunale di Agrigento, ciclista ferito 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Scimè, una discesa a ridosso del tribunale di Agrigento. A scontrarsi, forse per una mancata precedenza, un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, finito sul selciato. L’uomo, per fortuna, ha riportato soltanto qualche trauma sparso ed escoriazioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme, è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza.