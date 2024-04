Scontro auto-camion al centro commerciale Città dei Templi, strada invasa da carburante

Un incidente stradale si è verificato questa mattina davanti il centro commerciale “Città dei templi” di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un camion e una Smart. L’impatto è stato violento e il mezzo pesante ha subito danni al serbatoio perdendo molto carburante.

Non risultano feriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Agrigento che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli. Presenti anche gli agenti delle Volanti che si stanno occupando della viabilità e dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.