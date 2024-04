Scontro moto-auto a San Leone, giovane in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato in serata in via del Sole, una traversa del più noto viale dei Pini di San Leone, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, caduto rovinosamente sul selciato. Il motociclista ha riportato traumi sparsi ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale il giovane per le cure mediche del caso. Presenti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.